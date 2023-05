Tiny Koning naar Untamed Travelling

Deel dit artikel

Na jarenlang ZRA te zijn geweest, besloot Tiny Koning (Travel Counsellors) onlangs de overstap te maken naar Untamed Travelling. Hoe dat is gegaan, vertelt ze aan Travelpro.

“Ik ben al heel lang ZRA en zoals iedereen denk ik ook wel eens na over de toekomst. Is dit het nu? Vind ik het nog wel leuk? Hoe lang wil ik nog doorgaan? Dat soort vragen stelde ik mezelf”, zegt Tiny. Afgelopen herfst sprak ze Joyce Janssen (Operationeel Manager bij Untamed Travelling, red) en kwam het gesprek op dit onderwerp. “Ik heb toen heel spontaan gevraagd of ik iets op projectbasis voor Untamed kon gaan doen. Joyce gaf als antwoord dat we daar maar eens een keertje over moesten praten.” Kleine kanttekening: Tiny staat bekend bij Untamed als verkooptopper en mag zich met recht Afrika-specialist noemen. Reden voor Jozef Verbruggen (directeur/eigenaar Untamed Travelling, red.) en Joyce om haar eens uit te nodigen voor een gesprek.

En zo geschiedde. Tiny stapte half januari in haar auto richting het Gelderse Horssen waar Jozef kantoor aan huis heeft. Tiny: “Jozef zag werken op projectbasis niet zitten, maar bood me wel een baan aan voor drie dagen in de week als Afrika-specialist. Ik viel eigenlijk van mijn stoel, want dit had ik niet verwacht.”

Afscheid

Tiny moest wel nadenken over dit onverwachte aanbod, want dat betekende dat ze écht afscheid moest nemen als ZRA. “Iedereen roept wel eens wat, maar door dit aanbod kwam het afscheid dichtbij en werd het concreet. Ik wil niet zeggen dat ik er een week lang wakker van heb gelegen, maar ik heb er wel veel en lang over gesproken met mijn man, vrienden en collega’s uit de branche. Ik ben zestien en een half jaar zelfstandig reisadviseur geweest, en ben enorm gewend aan mijn vrijheid. Die zou ik nu met een negen-tot-vijfbaan opgeven. Zestien en half jaar lang ‘vrijheid, blijheid’, is natuurlijk heel lang. Als ZRA kan ik elk moment van de dag bepalen of ik wel of niet een heel eind ging wandelen, om maar iets te noemen. Dat zou anders worden als ik voor Untamed aan de slag zou gaan. Dan kan ik natuurlijk niet even zeggen dat ik de rest van de middag buiten ben, haha.”

Auteur Sharon Evers