Het Curaçao Tourist Board (CTB) meldt dat er in juli 2025 66.956 toeristen het eiland bezochten, een stijging van 14% ten opzichte van juli 2024.

De verschillende herkomstmarkten lieten uiteenlopende trends zien. Zuid-Amerika kende een indrukwekkende toename van 46% in aankomsten, terwijl Noord-Amerika een groei van 18% realiseerde. Het Caribisch gebied zag ook een toename van 11% in het aantal bezoekers. Europa was de enige regio die een lichte daling van 3% noteerde, maar blijft desondanks de grootste herkomstmarkt met 27.427 bezoekers.

Nederlanders

Nederland blijft een belangrijke markt voor Curaçao. In juli 2025 verwelkomde het eiland 23.769 Nederlandse bezoekers, wat een daling van 5% betekende vergeleken met de 24.976 bezoekers in juli 2024. Een meerderheid van de Nederlandse toeristen (61%) koos voor niet-resort accommodaties, terwijl 39% in resorts verbleef. Opvallend is dat Nederlandse bezoekers het langst verbleven, met een gemiddelde verblijfsduur van 14,1 nachten.

1 miljoen

De toeristische sector van Curaçao presteerde goed in de eerste zeven maanden van 2025. Van januari tot en met juli verwelkomde het eiland in totaal 1 miljoen bezoekers, waaronder 466.694 hotelgasten, 27.603 dagjesmensen en 508.693 cruisepassagiers, een totale groei van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “We streven ernaar het unieke karakter en de aantrekkingskracht van onze bestemming te behouden en onze gasten tegelijkertijd betekenisvolle ervaringen te bieden, terwijl dit positieve momentum aanhoudt”, aldus CTB.