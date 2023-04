Tomas Jansen ontvangt award van Disney

Deel dit artikel

Onlangs ontving Tomas Jansen (Head of Sales – Walt Disney Parks and Resorts) een mooie award van The Walt Disney Company. Travelpro is benieuwd waar deze award voor is en spreekt erover met Tomas.

Je hebt een mooie award gekregen, wat en waarvoor is het precies?

“Bij The Walt Disney Company krijg je als Cast Member, zo noemen we onze medewerkers, deze Service Award om te vieren dat je een aantal jaar in dienst bent. Dit naast de pin die onze Cast Members trots op hun nametags dragen. Deze pin ontvang je na je eerste jaar, vervolgens wordt iedere vijf jaar dat je in dienst bent gevierd. In mijn geval is dit een beeld van Sorcerer Mickey om te vieren dat ik vijftien jaar werkzaam ben bij The Walt Disney Company in Nederland.”

Hoe ben je bij Disney begonnen?

“Deze droom is in 2004 werkelijkheid geworden toen ik in Disneyland Paris aan de slag ben gegaan op onze reserveringsafdeling, gevolgd door de recepties van onze hotels en een ontzettend leerzame management-traineeship van een half jaar waarin alle aspecten van de Disney Difference en Hospitality Management aan bod kwamen. Hierna ben ik bij Disney Cruise Line aan de slag gegaan als Guest Services Manager (purser), wat een unieke vervolgstap was in mijn Disney-carrière. Sinds 2008 ben ik werkzaam bij ons Marketing en Sales-kantoor in Nederland waar ik naar verloop van tijd ben doorgegroeid naar de functie van Head of Sales die ik vol enthousiasme en passie uitvoer samen met mijn supercollega’s.”

Lees hieronder de rest van het artikel dat verscheen in de maart editie van Travelpro.

Auteur Dylan Cinjee