Transavia annuleert 42 vluchten deze week

Het regent annuleringen bij Transavia. De luchtvaartmaatschappij annuleert vandaag tot en met zondag 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Dat laat een woordvoerder weten aan onder meer RTL Nieuws. Het gaat om 21 retourvluchten van en naar Schiphol en de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven.

Reden van de annuleringen is dat het geplande onderhoud van de bestaande vloot uitloopt, omdat vliegtuigonderdelen niet of vertraagd worden geleverd. Het gevolg van de vertraagde levering van de vliegtuigen en de vliegtuigonderdelen is dat Transavia ook ‘kleine’ technische mankementen niet snel kan repareren. Hierdoor zijn vliegtuigen van de huidige vloot langere tijd niet in te zetten voor vluchten.

“We proberen passagiers zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van een wijziging of annulering van vlucht(en). We vinden het heel vervelend dat dit de afgelopen periode een aantal keer op het laatste moment is geweest. We realiseren het ons goed dat we daarmee reisplannen in de war schoppen. Dit is dan ook niet de goede reis die je van Transavia mag verwachten”, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Auteur Dylan Cinjee