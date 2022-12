Transavia brengt restafval terug met 50% door scheiding PMD-afval

Deel dit artikel

Vanaf vandaag gaat Transavia op alle vluchten ook Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) scheiden aan boord. Eerder startte Transavia al met het apart inzamelen van gebruikte koffiebekers. Transavia verwacht met het scheiden van PMD-afval het restafval op korte termijn met 50% te verminderen. Het scheiden van afval aan boord draagt bij aan de duurzame doelstelling om in 2030 geen restafval meer te hebben in het vliegtuig.

“Met het scheiden van plastic, metaal en drankkartons zetten we nu een grote stap in het terugdringen van restafval aan boord. Hiermee komt onze Zero Waste doelstelling een stuk dichterbij. We zien ook dat onze passagiers hier steeds vaker om vragen,” zegt Daan Pijzel, hoofd Dienst Cabine bij Transavia.

PMD-afval scheiden aan boord, hoe werkt dat?

In de PMD-afvalbak aan boord van Transavia-vliegtuigen gaat alles wat met drinken te maken heeft, dat wil zeggen alle PET-flessen, PET-glazen, drinkkartons en blikjes. Na afloop van de vlucht wordt het afval ingeleverd op de luchthaven. De afvalverwerker van de luchthaven neemt het afval in en zorgt voor de juiste verwerking. “PMD scheiden aan boord is dus niet helemaal hetzelfde als thuis”, vertelt Pijzel. “We zijn gebonden aan strenge Europese regels. We hebben gekeken naar het PMD-afval dat we wél kunnen scheiden, passend binnen de huidige regelgeving.”

Zero waste in 2030

De luchtvaartmaatschappij heeft als doel om in 2030 geen restafval meer aan boord te hebben, waarbij samenwerking met partners en leveranciers een voorwaarde is. Daarnaast pleit Transavia voor een aanpassing van de Europese regelgeving waarbij luchtvaartmaatschappijen gemakkelijker kunnen bijdragen aan een circulaire economie, restafval wordt geminimaliseerd en daarmee de impact en kosten voor de maatschappij en het milieu worden verminderd.

beeld: Transavia

Author Rahanna van Stapele