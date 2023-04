Transavia deze winter tweemaal per week naar Tromsø

Deel dit artikel

Transavia gaat vanaf 1 december 2023 tot en met 1 april 2024 tweemaal per week vliegen naar Tromsø, gelegen in het noorden van Noorwegen. Tien jaar geleden begon Transavia in samenwerking met Voigt Travel met vluchten naar Noord-Noorwegen, deze bestemming is sindsdien belangrijk gebleven.

De samenwerking tussen Scandinavië specialisten Voigt Travel en Buro Scanbrit zorgt ervoor dat Transavia ook komende winter Tromsø in haar netwerk opneemt. Het is nu mogelijk om naast pakketreizen via Voigt Travel en Buro Scanbrit, direct bij Transavia vliegtickets te boeken naar deze prachtige winterbestemming.

Voigt Travel

“Wij zijn erg blij dat we door onze samenwerking met Transavia het noorden van Noorwegen nog beter bereikbaar maken voor de Nederlandse markt. Voor ons al jarenlang een belangrijke bestemming met veel potentie”, zegt Marloes Meijer (algemeen directeur Voigt Travel).

Winterbestemming

“Door de visie van Voigt Travel en Buro Scanbrit en onze jarenlange goede samenwerking kunnen we Tromsø toevoegen aan onze winterbestemmingen. Met deze bestemming erbij, kunnen we ook de avontuurlijke winterliefhebber een unieke beleving aanbieden”, aldus Marcel de Nooijer (algemeen directeur Transavia).

Noorderlicht

Tromsø staat vooral bekend om het noorderlicht en is de perfecte plek om dit natuurverschijnsel te bewonderen vanwege de ligging van de stad in de poolstreek. Daarnaast is Tromsø de noordelijkst gelegen studentenstad van Europa en wordt omringd door fjorden. De regio’s eromheen, zoals Senja, Lofoten en Fins Lapland met Kilpisjärvi, zijn nu ook goed bereikbaar.

Auteur Dylan Cinjee