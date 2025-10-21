Transavia viert vandaag het 60-jarig bestaan met een bijzonder evenement in Hangaar 2 op Schiphol. Hoogtepunt van de dag is de doop van de unieke Airbus A321neo in retro-huisstijl, die vanaf vandaag de naam ‘John Block’ draagt: een eerbetoon aan de pionier die in 1965 aan de basis stond van Transavia en vliegen voor iedereen toegankelijk maakte.

Bij het evenement nam Transavia felicitaties in ontvangst van onder anderen demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur & Waterstaat), Ben Smith (CEO Air France-KLM Group), Marjan Rintel (CEO KLM), Wouter van Wersch (Executive Vice President International Airbus) en leden van de Raad van Commissarissen.

Paneldiscussie

Eerder op de ochtend vond een paneldiscussie plaats over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, met COO Marloes van Laake namens Transavia en (aspirant-)Kamerleden van VVD, CDA en BBB. Thema’s als verduurzaming, innovatie en toegankelijkheid stonden daarbij centraal. De ochtend werd afgesloten met het symbolische hoogtepunt: de naamgeving van de retro-Airbus A321neo door minister Tieman en CEO Marcel de Nooijer.

Een verhaal van mensen

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Zestig jaar Transavia is vooral een verhaal van mensen: collega’s, partners en miljoenen passagiers die we met elkaar hebben verbonden. John Block stond aan het begin van dat verhaal. Met ondernemingszin en lef maakte hij vliegen toegankelijk voor een breed publiek. Het is daarom passend dat juist onze retro-Airbus – het toestel dat verleden en toekomst symbolisch met elkaar verbindt – zijn naam draagt. We zijn trots op ons erfgoed en kijken vooruit met dezelfde energie: betaalbaar, betrouwbaar en met aandacht voor verduurzaming.”

John Block

Block was mede-initiatiefnemer en eerste topman van Transavia Holland. Met zijn klantgerichte en ondernemende aanpak legde hij de basis voor het succes van Transavia en inspireerde hij generaties luchtvaartprofessionals. Zijn pioniersgeest – nuchter, vernieuwend en servicegericht – vormt nog altijd de kern van het bedrijf. De gedoopte Airbus A321neo is een hommage aan het 60-jarig erfgoed en werpt tegelijkertijd een blik op de toekomst.

Toekomst

Zestig jaar na de oprichting kijkt Transavia vooruit met dezelfde pioniersmentaliteit waarmee het ooit begon. De luchtvaart verandert snel en vraagt om verantwoordelijkheid, innovatie en samenwerking. Transavia investeert in een volledig nieuwe Airbus-vloot die modern, stiller en zuiniger is en digitale innovatie voor een verbeterde klant- en werknemerservaring. Daarnaast blijft Transavia zich richten op wat haar sinds 1965 uniek maakt: betaalbaar en betrouwbaar vliegen voor iedereen. Of het nu gaat om vakantie, familiebezoek of werk – het verbinden van mensen en plekken blijft de kern van wat Transavia doet. Marcel de Nooijer: “De beste manier om ons jubileum te vieren, is door te blijven investeren in de toekomst, precies zoals John Block het bedoeld zou hebben: met ambitie, ondernemerschap en oog voor onze klanten.”