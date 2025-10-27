Transavia is vandaag officieel gestart met het winterseizoen 2025/2026. De aftrap vond plaats met een feestelijk moment bij de gate op Schiphol: de eerste vlucht naar de Egyptische hoofdstad Caïro. Het lintje werd doorgeknipt door Pieter Wensveen, CFO van Transavia, samen met de Egyptische ambassadeur Emad Magdy Hanna Kamel.

De nieuwe lijndienst naar Caïro wordt drie keer per week uitgevoerd en vormt een belangrijke uitbreiding van Transavia’s netwerk in Noord-Afrika. Hiermee speelt Transavia in op de groeiende vraag van klanten die Egypte willen ontdekken, zowel voor vakantie als familiebezoek en zakelijke doeleinden.

Verbinding

Pieter Wensveen (CFO Transavia): “Met Caïro voegen we niet alleen een prachtige en historische bestemming toe aan ons netwerk, maar versterken we ook de verbinding tussen Nederland en Egypte. We zijn trots dat we onze passagiers de kans bieden om deze unieke stad te bezoeken, en kijken uit naar een succesvolle samenwerking met onze Egyptische partners.”

Egypte

Z.E. Emad Magdy Hanna Kamel, ambassadeur van Egypte in Nederland: “Deze nieuwe verbinding tussen Caïro en Amsterdam onderstreept de sterke banden tussen onze landen. Transavia opent met deze route nieuwe mogelijkheden voor toerisme, handel en culturele uitwisseling. We verwelkomen passagiers uit Nederland graag in Egypte.”

Nieuwe routes en bestemmingen

De eerste vlucht naar Caïro markeert ook de officiële start van Transavia’s winterseizoen. Naast Caïro verwelkomt Transavia de komende weken meerdere nieuwe routes en bestemmingen: