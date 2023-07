Ben jij een reisprofessional die altijd op zoek is naar nieuwe bestemmingen om te ontdekken? Wil je je kennis vergroten en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de reisbranche? Zoek je naar de perfecte gelegenheid om waardevolle contacten te leggen met relevante bedrijven en andere professionals zoals jij? Dan mag je TravDay niet missen!

TravDay is volledig GRATIS voor (zelfstandig) reisadviseurs, zakenreisbureaus, MICE agenten, CEO’s, inkopers en productmanagers. Het event wordt gehouden op maandag 25 september in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Benieuwd naar de belangrijkste redenen om naar TravDay te komen?

Ontmoet relevante bedrijven: TravDay biedt jou de mogelijkheid om face-to-face te praten met alle belangrijke bedrijven in de reisbranche. Deze ontmoetingen kunnen de basis leggen voor waardevolle samenwerkingen en zakelijke kansen.

Blijf up-to-date: TravDay geeft jou toegang tot de nieuwste kennis en inzichten van experts in de industrie. Door deel te nemen aan inspirerende presentaties kun je jouw klanten beter van dienst zijn met actuele informatie.

Netwerkmogelijkheden: TravDay is dé plek om je professionele netwerk uit te breiden. Ontmoet gelijkgestemde reisprofessionals, wissel ervaringen uit en maak connecties die je verder kunnen helpen in je carrière.