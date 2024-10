De zevende editie van TravDay, die op 8 oktober in De Rijtuigenloods in Amersfoort werd gehouden, is misschien wel de allerbeste TravDay ooit.

Daarover waren zowel bezoekers als exposanten het roerend eens. Het evenement trok ruim 500 bezoekers. Dat is exclusief de bijna honderd exposanten, die met twee of meer personen aanwezig waren.

Bekijk hier de aftermovie!