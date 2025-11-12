Travel Counsellors lanceert TC Co-Pilot, een krachtige AI-assistent die is ontworpen om de productiviteit te verhogen en zeer gepersonaliseerde klantervaringen te bieden.

TC Co-Pilot is de afgelopen achttien maanden volledig in eigen beheer ontwikkeld en is een zelfstandige interface die naadloos integreert met Phenix, het eigen platform van Travel Counsellors. Na een succesvolle proefperiode met meer dan 120 Travel Counsellors wordt het nu uitgerold naar de wereldwijde gemeenschap van meer dan 2.200 ondernemers. Tijdens de proefperiode is TC Co-Pilot voortdurend verder ontwikkeld, met verbeteringen op basis van zakelijke behoeften en directe feedback van gebruikers.

TC Co-Pilot onderscheidt zich van generieke AI-tools door een volledig nieuwe productervaring te bieden met gespecialiseerde ondersteuning bij het gebruik van Phenix, aangedreven door de eigen kennisbank van het bedrijf. Het helpt bij belangrijke zakelijke taken zoals het samenstellen van reisplannen, het zoeken naar hotels, het maken van marketingmateriaal en het plannen van content voor sociale media. Naast operationele efficiëntie voegt TC Co-Pilot een persoonlijk tintje toe aan de klantervaring met functies zoals op maat gemaakte paklijsten, aanbevelingen voor lokale restaurants en gepersonaliseerde welkomstberichten, waardoor Travel Counsellors tijd vrijmaken om zich te concentreren op het opbouwen van klantrelaties.

Jon Bauer (foto), Chief Technology Officer Travel Counsellors wereldwijd: “We zijn verheugd om TC Co-Pilot aan onze wereldwijde gemeenschap te introduceren. De lancering van TC Co-Pilot betekent een belangrijke stap voorwaarts in de manier waarop we AI gebruiken om onze Travel Counsellors te ondersteunen. Het vervangt menselijke expertise niet, maar versterkt deze juist, waardoor onze community de tools krijgt om slimmer te werken en nog betekenisvollere, gepersonaliseerde service te bieden. Deze technologie is ontworpen om tijd vrij te maken, creativiteit te stimuleren en de relaties te versterken die centraal staan in elke uitzonderlijke reiservaring. Het weerspiegelt ons streven naar innovatie ontwikkelt door onze community, voor onze community.”

De lancering van TC Co-Pilot is het begin van een voortdurend ontwikkelingsproces, waarbij toekomstige updates onder meer uitgebreidere reisopties, verbeterde prestatie-inzichten en nieuwe creatieve tools zullen omvatten ter ondersteuning van de productie van boeiende marketingcontent, waaronder reels. TC Co-Pilot maakt deel uit van de bredere jaarlijkse investering van Travel Counsellors in technologie en onderstreept het streven van het bedrijf naar innovatie die de klantrelaties verdiept en blijvende loyaliteit opbouwt.