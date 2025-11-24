November staat voor Travel Counsellors in het teken van hun 20-jarig jubileum. Op 6 november organiseerde de organisatie van zelfstandige reisadviseurs het Pioniers Diner, een bijzondere avond speciaal voor Travel Counsellors, leveranciers en medewerkers van het hoofdkantoor die al meer dan vijftien jaar betrokken zijn bij de onderneming. Daarnaast werden alle Travel Counsellors en hoofdkantoormedewerkers verrast met een kleinigheidje op de deurmat en lanceerden zij het zogenaamde Culture Book.

Het Pioniers Diner, georganiseerd voor een select gezelschap van 30 genodigden en vond plaats bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Deze locatie is extra betekenisvol voor Travel Counsellors, omdat veel mensen binnen de community van Travel Counsellors hier de opleiding toerisme hebben gevolgd en daarmee de basis voor hun carrière in de reisbranche legden. Tijdens deze avond werd niet alleen stilgestaan bij de indrukwekkende presentaties van de aanwezigen, maar stond vooral het samenbrengen van deze pioniers centraal en het terugblikken op de afgelopen 20 jaar.

Janine Pronk, Engagement Executive bij Travel Counsellors, blikt vol enthousiasme terug: “Wat een warme, feestelijke avond was het! We werden vriendelijk ontvangen met een glaasje bubbels en genoten van een sfeervol ingericht restaurant en natuurlijk van het samenzijn.”

Tijdens deze avond werd, door middel van een presentje, het vernieuwde Cultuur Book gepresenteerd. Deze online brochure bestaat uit verhalen vanuit de community van Travel Counsellors en geeft een inkijkje in de unieke onderneming. Een mooie manier om terug te kijken op de afgelopen jaren en vooruit te kijken naar de toekomst.