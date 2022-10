Travel Managers On Tour naar Jamaica

Deel dit artikel

Een groep van twaalf travel managers vertrekt vanmiddag voor het eerst na de uitbraak van de coronapandemie voor een normaliter jaarlijkse trip. De reis gaat dit jaar met TUI fly naar Jamaica waar wordt verbleven in Iberostar Suites en RIU Negril. Mr. Jamaica, Hans van Wamel, heeft in samenwerking met zijn Jamaicaanse collega’s van het Jamaicaans Verkeersbureau een prachtig reisschema in elkaar gezet.

‘Jamaica stond al lange tijd hoog op mijn persoonlijke bucketlist dus ik heb er echt erg veel zin in’, aldus Erik van der Waard (Reisburo Internoord). Tijdens de zakelijke bijeenkomst op donderdagochtend zullen tal van onderwerpen die de reissector momenteel bezighouden worden besproken. ANVR-directeur Frank Oostdam zal deze ochtend als onafhankelijke dagvoorzitter de leiding hebben.

Op het reggae-eiland staan er tal van activiteiten op het programma, waaronder een bezoek aan Dunn’s River Falls & Park, hotelinspecties, een rum-proeverij, een catamaran-tocht, bezoek aan Rick’s Cafe en een door Sunny Cars gesponsord diner.

Houd de socials van Travelpro in de gaten voor meer foto’s en video’s van de trip.

Author Arjen Lutgendorff