TRAVel Media kondigt met trots de lancering aan van SUMMIT, een gloednieuw Engelstalig B2B-magazine voor de Benelux en daarbuiten, dat de krachten van MICE Benelux en Business Traveller bundelt.

SUMMIT is een compleet nieuw mediaplatform voor Business Travel, MICE & Bleisure in de Benelux. Een logische synergie voor deze groeimarkten. Voeg daar een vleugje van de groeiende trend van (luxe) bleisure aan toe.

SUMMIT: het magazine, de online wereld, de podcast

Nu de werelden van meetings, incentives, congressen, evenementen (MICE) en zakenreizen steeds meer met elkaar verweven raken, biedt SUMMIT een uniform platform om deze evolutie te weerspiegelen en te ondersteunen. SUMMIT richt zich ook op de groeiende trend van luxe bleisure, een krachtige strategie die zowel werknemers als organisaties ten goede komt.

SUMMIT verschijnt elk kwartaal in zowel gedrukte als digitale vorm en richt zich op zakelijke beslissers in de Benelux die verantwoordelijk zijn voor zakelijke mobiliteit, reisbeleid en evenementenstrategie. Het magazine behandelt belangrijke onderwerpen zoals bestemmingsmarketing, duurzaamheid, technologie, risicomanagement en bleisure – business meets leisure.

Tijn Kramer, hoofdredacteur van SUMMIT: “Met SUMMIT lanceren we niet zomaar een nieuw magazine. We bieden helderheid in een markt die meer dan ooit verbonden is. Zakenreizen en MICE bevonden zich vroeger in aparte hokjes. Tegenwoordig zijn dezelfde professionals bij beide betrokken. En we voegen (luxe) bleisure toe als een snelgroeiende trend die met deze werelden verbonden is. Het is een one stop shop voor de decision makers in onze branche.”

