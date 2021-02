Travelhome breidt Europa-aanbod uit met Italië en Zwitserland

Travelhome heeft haar Europa-aanbod uitgebreid met Italië en Zwitserland. Naast Italië en Zwitserland biedt Travelhome ook Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Kroatië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Rusland, Engeland en Zweden aan in Europa.

De afgelopen jaren heeft Travelhome haar Europa-aanbod geleidelijk aan uitgebreid met als laatste toevoeging Italië en Zwitserland. In Italië kan je campervakantie beginnen in Rome, Milaan, Pisa, Bologna, Catania (Sardinië) of Cagliari (Sardinië).

Camperreisorganisatie Travelhome verwacht zelfs dat vanwege Covid-19 de belangstelling de komende jaren alleen maar groter gaat worden, mede door het feit dat je je accommodatie, douche, toilet, ontbijt-, lunch- en avondeten-tafel niet met honderd anderen hoeft te delen. Een van de meest gestelde vragen die de reisorganisatie krijgt van mensen die nog nooit op een campervakantie zijn geweest, is of het geschikt is voor – kleine – kinderen.

“Je kunt je kinderen geen groter plezier doen dan ze op een campervakantie te trakteren wanneer je met een aantal overwegingen rekening houdt”, aldus Travelhome directeur Perry van de Wiel, met twee jonge kinderen zelf ervaringsdeskundige. “Ontegenzeglijk voordeel ten opzichte van een hotelvakantie is dat je alles bij de hand hebt: bed, toilet, douche, keuken en – afhankelijk van het gehuurde campermodel – een zee aan opbergruimte.”

