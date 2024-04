Hij zat midden in zijn ‘dertigersdilemma’ en had een momentje van nu of nooit, en verruilde dan ook ruim vijftien jaar aan reisbureau-ervaring voor een bestaan als zelfstandig reisadviseur. Hij vindt ook ‘wel iets’ van het nieuwe bagagebeleid van Transavia, en noemt het zelfs ’trolleygate’, en hij vindt de marketingstrategie van Ryanair vooral hilarisch. En hij gaat ‘heel goed’ op traveljuice…



In de tweede aflevering van de vernieuwde Travelpro’s Podcast neemt Hans Scholing (sinds kort ZRA bij YourTravel) plaats aan de podcast-tafel.

In de podcast reageert hij ook op de stelling:

Je moet reisbureau-ervaring hebben om als ZRA aan de slag te gaan

Wil je ook reageren op de stelling of heb je tips, suggesties of vragen over de podcast. Mail dan naar: podcast@travelpro.nl.