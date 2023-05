TUI biedt bagage-ophaalservice aan

Deel dit artikel

TUI biedt in samenwerking met Bagpoint sinds vandaag een bagage-ophaalservice aan. Dit houdt in dat bagage tegen betaling thuis wordt opgehaald, naar de luchthaven wordt gebracht en wordt ingecheckt.

De bagageservice is bij te boeken via de website van TUI, waar de klant zijn vluchtgegevens en het ophaaladres doorgeeft. Ophalen kan een avond van te voren of, afhankelijk van de tijd, op de dag zelf. Bij het ophalen wordt de bagage gewogen, geseald en gelabeld. Aangekomen op de luchthaven gaat de bagage mee in het bagagesysteem van de luchthaven, waar de reguliere verwerking en screening plaatsvindt. TUI zegt dat de geavanceerde applicatie van Bagpoint garant staat voor een veilig proces. “Het enige dat je als reiziger nog hoeft te doen is zelf online in te checken. Op de luchthaven kun je dan direct doorlopen naar de gate. De bagageservice is te boeken voor alle via TUI geboekte vluchten die vanaf Schiphol vertrekken en waarbij online inchecken mogelijk is.”

Foto: Arjan Kers, General Manager TUI Nederland en Rutger van Beek, CEO en oprichter van Bagpoint tekenden op het kantoor van TUI in Rijswijk de samenwerkingsovereenkomst.

Auteur Sharon Evers