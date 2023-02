TUI combineert Curaçao en Bonaire in één studiereis

Deel dit artikel

TUI heeft vandaag de eerste studiereis van het jaar aangekondigd. Van 29 maart tot en met 3 april kunnen reisagenten kennismaken met de eilanden Curaçao en Bonaire.

“Wil je kennismaken met Curaçao én Bonaire om jouw klant zo goed mogelijk te adviseren welk eiland het beste bij ze past? Dan is dit jouw kans. Tijdens deze zesdaagse studiereis combineren wij de twee eilanden met elkaar! We starten op Curaçao; levendig en kleurrijk zo kun je dit eiland wel omschrijven. Of het nu dag of nacht is, het bruist er altijd. We vliegen door naar Bonaire om daar naast de witte zandstranden en kleurige onderwaterwereld, ook de ongerepte natuur te ontdekken”, aldus TUI.

Inschrijven

Inschrijven kan hier tot en met 28 februari. De uitnodiging voor deze studiereis is terug te vinden om de Homepage van TUI online onder de FAQ button en klik op de tegel Overig.

Auteur Dylan Cinjee