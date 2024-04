Ajax en TUI hebben besloten hun langdurige samenwerking opnieuw te verlengen.

Sinds 2014 fungeert TUI als de officiële reispartner van Ajax en is verantwoordelijk voor alle internationale reizen van de club. Met de nieuwe verlenging van zes jaar blijft TUI gegarandeerd tot ten minste 2030 de trouwe reispartner van Ajax.

Betrouwbare partner

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, deelde mee: “We zijn zeer verheugd over deze voortgezette samenwerking met de grootste reisorganisatie van zowel Nederland als de wereld. We zijn TUI zeer dankbaar voor hun aanhoudende vertrouwen. Al meer dan een decennium zijn zij een essentiële en betrouwbare partner die al onze team- en zakelijke reizen faciliteert. De kwaliteit van de reizen is uitstekend, wat wij zelf merken en ook terugkrijgen van onze spelers, speelsters, staf en relaties zowel nationaal als internationaal.”

Trots

Arjan Kers, algemeen directeur van TUI Nederland, voegde toe: “We zijn trots dat we al lange tijd de reizen voor Ajax naar trainingskampen en Europese uitwedstrijden verzorgen. We stellen constant hoge eisen aan onszelf in deze rol. Hiermee bewijzen we dat we als geen ander in staat zijn om reizigers een zorgeloze en verrassende ervaring te bieden. Bovendien biedt onze samenwerking met Ajax ons de kans om ons uitgebreide reisaanbod te promoten onder miljoenen fans en volgers.”

Foto: Arjan Kers (algemeen directeur TUI Nederland) en Menno Geelen (commercieel directeur van Ajax). © AFC Ajax.