Om ook in de toekomst actief bij te blijven dragen aan het opleiden van toekomstige vakmensen voor de reisbranche, tekende TUI begin september een vernieuwde overeenkomst met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Jaarlijks stelt TUI zo’n 200 tot 250 leerplaatsen beschikbaar voor mbo-studenten. Deze stageplekken zijn verspreid over de hele organisatie en bieden studenten uiteenlopende mogelijkheden. Van ervaringsplekken op het hoofdkantoor en in de reisbureaus tot stageplaatsen in de lucht en op onze internationale bestemmingen. Maar ook op andere vlakken werkt TUI nauw samen met verschillende onderwijspartners. Zo zijn er afspraken over praktijktoetsen, gastcolleges en wordt er input en advies gegeven voor vernieuwde, innovatieve vormen van onderwijs en branche gerelateerde vakken.

Toekomstgericht

Ellen, van Zelst (HR Director TUI Nederland & België): “Dankzij de samenwerking met SBB kan TUI bijdragen aan kwalitatieve en toekomstgerichte praktijkopleidingen, waarmee studenten niet alleen leren, maar ook een reëel uitzicht hebben op een baan in de sector. Als marktleider in de Nederlandse reisbranche ziet TUI het als een belangrijke verantwoordelijkheid om toekomstige collega’s zo goed mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan.”

Stageplekken

Jan Willem Mans (SBB – manager Voedsel, Groen en Gastvrijheid vult aan): “We zijn ontzettend blij met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met TUI. Als erkend leerbedrijf levert TUI een belangrijke bijdrage aan de praktijkgerichte opleiding van mbo-studenten, door jaarlijks honderden stageplekken aan te bieden. Deze praktijkervaring is essentieel voor studenten om goed voorbereid de arbeidsmarkt op te stromen en een mooie toekomst in de reisbranche tegemoet te gaan. Heel waardevol dat we samen met TUI kijken naar de optimale aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk.”

Vier jaar

In de samenwerkingsovereenkomst hebben TUI en SBB vastgelegd dat ze zich ook de komende vier jaar actief in te zetten voor het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Niet alleen met de herbenoeming van TUI als leerbedrijf, maar ook door elkaar te informeren en te volgen bij trends en ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Deze informatie-uitwisseling bevordert de kwaliteit van de opleidingen en begeleiding op de werkplek. Ook geeft het inzicht in de positie van studenten op de arbeidsmarkt en het benodigde aantal vakmensen voor de beroepspraktijk.