TUI fly vlucht OR 381 werd maandag 3 november op Schiphol feestelijk uitgezwaaid. Met deze vlucht viert TUI fly een bijzondere mijlpaal: de luchtvaartmaatschappij vliegt dit jaar precies 20 jaar tussen Amsterdam en Aruba. Voor vertrek op Amsterdam werd stilgestaan bij dit moment en kregen de passagiers een aandenken aan deze bijzondere vlucht.

Arjan Kers, Managing Director TUI Nederland en België: “Met de route Amsterdam – Aruba brengen we jaarlijks veel vakantiegangers naar het eiland, maar ook voor de lokale bevolking is het een belangrijke verbinding tussen Nederland en thuis. Ik ben er dan ook trots op dat we vandaag die 20 jaar verbondenheid met elkaar vieren.”

Populair

Aruba is al twee decennia een van de populairste Caribische bestemmingen bij TUI. En die populariteit groeit. Steeds meer Nederlanders ontdekken dit veelzijdige eiland met zijn prachtige stranden, fascinerende onderwaterwereld en gastvrije bevolking. Zowel de pakketreizen als de verkoop van losse vliegtickets zitten ten opzichte van winter 2024 in de lift. Pakketreizen laten voor het komende winterseizoen al een stijging zien van 27%. En op dit moment zijn er al 50% meer losse vliegtickets verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Reden voor de reisorganisatie om de vluchtcapaciteit naar Aruba op te hogen (+25%).

Accommodaties

Hoewel resorts zoals RIU, Divi, Renaissance en Courtyard by Marriott de meeste vakantiegangers trekken, groeit het aandeel van de kleinschalige accommodaties, met Paradera Park, Arubiana Inn en Del Rey Apartments als favoriete top 3. Dat dit type accommodaties steeds meer in trek is blijkt uit de spectaculaire groeicijfers bij TUI; + 100% in winter 2025 ten opzichte van vorig winterseizoen. Nieuw in het aanbod bij TUI is Secrets Baby Beach Aruba, het allereerste en spiksplinternieuwe Hyatt Inclusive Collection adult only resort.

Dreamliner

TUI fly is de enige Nederlandse luchtvaartmaatschappij die het hele jaar door rechtstreekse vluchten aanbiedt tussen Amsterdam en Aruba. Op de maandag is er een rechtstreekse vlucht vanaf Amsterdam naar Aruba en op de vrijdag vlieg je vanaf Aruba rechtstreeks naar Amsterdam. De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 787-Dreamliner. Aan boord kan gekozen worden uit het zitcomfort Economy, Comfort en Deluxe