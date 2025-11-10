TUI Nederland zet een volgende stap met AI en introduceert AI-retail assistent Lisa. Volgens de reisorganisatie is het een innovatieve oplossing om de dienstverlening in de TUI shops naar een hoger niveau te tillen.



Lisa is als avatar zichtbaar op een groot touchscreen. Ze voert een eerste intakegesprek met klanten en verzamelt hun vakantiewensen. Op die manier kunnen de reisadviseurs zich volledig richten op persoonlijk en deskundig advies. Lisa wordt vanaf half november ingezet in de TUI shops. Ze is ontwikkeld om reisadviseurs te ondersteunen tijdens drukke momenten in de winkel en verzamelt essentiële informatie, zoals de gewenste bestemming, reisperiode en reisgezelschap. Daarnaast brengt ze specifieke wensen in kaart, zoals het type accommodatie en wat voor de klant belangrijk is tijdens de vakantie. Na het gesprek maakt Lisa een heldere samenvatting die direct naar de TUI shop wordt gemaild. Klanten krijgen vervolgens de keuze: wachten in de winkel of op een later moment teruggebeld worden. Dat maakt TUI vandaag bekend.

“Met Lisa willen we de klantervaring verbeteren en tegelijkertijd onze reisadviseurs ondersteunen. Wanneer klanten plaatsnemen bij onze adviseurs, hebben ze dankzij Lisa al nagedacht over hun vakantiewensen. Hierdoor kunnen onze experts direct aan de slag met waar ze goed in zijn: persoonlijk adviseren met hun expertise en bestemmingskennis”, zegt Sebastiaan de Vries, Head of Retail TUI Nederland & België.

De AI-assistent is uitvoerig getest door medewerkers op het hoofdkantoor van TUI en volgens de reisorganisatie zijn de eerste reacties zeer positief. De feedback van collega’s is gebruikt om Lisa verder te optimaliseren. Vandaag (maandag 10 november) wordt Lisa gepresenteerd tijdens het TUI Take Off Event, het event voor alle TUI Retail collega’s, 3rd party retail en zelfstandig reisadviseurs van TUI at Home. Daarna zal zij haar debuut maken in een van de TUI shops.