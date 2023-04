TUI lanceert Retail Wellbeing Weeks

Deel dit artikel

TUI hield onlangs, in vijf verschillende dierentuinen door het land, het Retail Goes Wild-event voor haar retail-collega’s, en introduceerde het nieuwe vitaliteitsprogramma, de Retail Wellbeing Weeks.

Suzanne Goossen (Head of Retail TUI Nederland): “We zijn precies halverwege het boekjaar en vonden dit een mooi moment om alle retail-collega’s weer bij elkaar te brengen. Waarom dan in een dierentuin? Omdat we natuurlijk weten dat we veel kunnen leren van dieren, en veel gelijkenissen hebben. Er gebeurt zoveel om ons heen, niet alleen in de organisatie, maar ook buiten TUI Nederland. En hoe gaan dieren en mensen met veranderingen om? Het Retail Goes Wild-evenement was een informele get-together, weer even elkaar buiten de winkel zien, maar ook voor iedereen weer met veel nieuwe inspiratie naar huis om dit boekjaar succesvol af te ronden.”

Tijdens het event is het nieuwe vitaliteitsprogramma, de Retail Wellbeing Weeks, geïntroduceerd. “We willen meer aandacht voor het mentale welzijn van onze collega’s, daarom staan de komende weken in het teken van vitaliteit en energie.”

Auteur Sharon Evers