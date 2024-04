“De meivakantie wordt steeds populairder als zonvakantie”, dat laat TUI Nederland weten. De reisorganisatie ziet 10% meer reizigers tijdens de meivakantie in vergelijking met vorig jaar.

“Veel Nederlanders zijn de winter en het kwakkelweer zat en krijgen zin in de zomer en in zon. Het lenteklimaat op veel zuidelijke bestemmingen biedt al een mooie garantie op fraai weer, zonder al te veel hitte”, aldus TUI. Ook deelt de reisorganisatie een top 5-overzicht per type vakantie:

Zonvakanties:

Spanje Griekenland Turkije Egypte Portugal

Turkije en Egypte

Turkije is vooral in de laatste maand meer in trek als meivakantiebestemming met een stijging van 25% in het aantal boekingen. Voor wie nog een last minute zoekt, is er nog beschikbaarheid. Interessante runner up is Egypte; de zonzekerheid is zeer aantrekkelijk in het voorjaar. Maar liefst 40% meer Nederlanders dan vorig jaar trekken naar Egypte in de meivakantie.

Verre Vliegvakanties:

Curaçao Bonaire Bali Mexico (Cancun) Dubai

Groei

Curaçao is met afstand de favoriet voor een verre zonvakantie, gevolgd door Bonaire en Bali. Cancun in Mexico en Dubai volgen op gepaste afstand van de top drie. Vakanties naar Zanzibar in Tanzania laten nog steeds de grootste groei zien met een stijging van 62% ten opzichte van de vorige meivakantie.

Stedenreizen:

New York Valencia Londen Parijs Rome

New York is back

New York is back, bigger and stronger en een topper als city-trip in de meivakantie. En Valencia is nu officieel de publiekslieveling onder de Spaanse steden. Sowieso is de meivakantie een geliefde tijd voor een voorjaarsstedenreis, deze meivakantie neemt het aantal stedenreizen toe met 20% ten opzichte van vorig jaar.

Autovakanties:

Denemarken Italië Spanje Frankrijk Nederland

IJsland

Ruim 70% meer Nederlanders dan vorig jaar trekken er met de auto op uit in de meivakantie. Denemarken is de grootste bestemming voor autovakanties met de regio Billund (Legoland!) als publiekstrekker voor gezinsvakanties. In Italië gaan vakantiegangers in het voorjaar al genieten aan het Gardameer of in Toscane. En voor wat betreft rondreizen ziet TUI dat IJsland al jaren stijgend is qua populariteit en dat het deze meivakantie het zelfs de meest geboekte rondreis is in het aanbod.