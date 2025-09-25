AI is een niet meer weg te denken ontwikkeling. Het verandert de wereld, de manier van denken, werken en handelen. En ook de reisbranche zal een grote impact hiervan ervaren. Het credo volgens TUI is daarom; maak het jezelf eigen, leer ermee werken, toepassen en zet het in.

Op 23 september 2025 streek de TUI Embrace AI Tour neer in Rijswijk, waar TUI haar medewerkers en een aantal partners uitnodigde voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en praktische AI-ervaringen. Na een succesvolle aftrap in Hannover was het nu de beurt aan Nederland om te ervaren hoe kunstmatige intelligentie de reisbranche transformeert.

Nieuwe kansen

TUI laat aan Travelpro weten dat de dag begon met een energieke opening door Arjan Kers (Managing Director TUI Nederland & België), gevolgd door een keynote van Henning von Roon (TUI Head of Technology & AI Lab). Von Roon schetste hoe AI niet alleen processen versnelt, maar vooral nieuwe kansen creëert voor medewerkers én klanten. Zijn boodschap: “Bedrijven die AI omarmen, zullen de toekomst van de sector bepalen. En wij zijn daarbij.”

AI vervangt geen mensen

Tijdens het panelgesprek, gemodereerd door Petra Kok (Head of External Communications & Spokesperson bij TUI), gingen Henning von Roon, Suzanne Goossen en Eveline Vos in op vragen als: Hoe zorgen we dat collega’s AI omarmen? Wat betekent AI voor ons dagelijkse werk? En hoe blijft TUI relevant als straks AI-assistenten online vakanties boeken? Het antwoord was genuanceerd: AI vervangt geen mensen, maar vervangt taken. TUI heeft de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staan en wil ze meenemen in de nieuwste ontwikkelingen Daarom investeert ze in training en continue ontwikkeling, met onder meer 33.000 e-learnings, 800 masterclasses en een AI Learning Week.

AI Marketplace

Na de plenaire sessie opende de AI Marketplace, waar partners als AWS, Microsoft, Snowflake en UiPath hun nieuwste oplossingen toonden. In totaal stonden er 40 workshops op het programma, offline en online, van beginner tot expert, deels in het Nederlands voor retailcollega’s. De workshops werden druk bezocht en boden een unieke kans om te leren van zowel internationale experts als interne pioniers.

Uren besparen

Wat deze dag bijzonder maakte, was de open sfeer: AI werd niet gepresenteerd als een magische oplossing, maar als een hulpmiddel dat medewerkers helpt efficiënter, creatiever en klantgerichter te werken. Praktische voorbeelden als, ‘schrijf assistant’ die dagelijks vele uren werk bespaart in het retailproces, maakten duidelijk dat de technologie al volop wordt ingezet.

Embrace AI Tour

De Embrace AI Tour in Rijswijk liet zien dat TUI niet alleen inzet op technologische innovatie, maar vooral op het verrijken van de kennis van haar mensen. De boodschap was helder: AI is geen doel op zich, maar een middel om samen de reis van de toekomst vorm te geven.