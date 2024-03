Vanaf 5 november 2024 voegt TUI fly bestemming Curaçao toe aan haar aanbod op de Caribbean. De Boeing 787 ‘Dreamliner’ vliegt dan twee keer per week van Brussel naar dit populaire eiland. Vanaf Amsterdam vliegt TUI momenteel veertien keer per week naar de ABC-eilanden.

De TUI fly 787 Dreamliner combineert de bestemmingen Curaçao en Punta Cana op de Dominicaanse Republiek. TUI kan daarmee pakketreizen en tickets only aanbieden naar Curaçao aan Belgische en Nederlandse klanten, die willen vertrekken vanaf Brussel. De Boeing 787 Dreamline biedt de reiziger een keuze uit drie klassen: de Deluxe, Comfort en Economy.

Daar waar Curaçao geen introductie meer nodig heeft bij de Nederlandse vakantiegangers, is het voor de Belgen een relatief onbekende bestemming. Maar wel één waar groeiende belangstelling voor is. TUI heeft een zeer ruim en divers aanbod aan accommodaties, wat ook de Belgische vakantieganger zeker kan bekoren. Reizen vanaf Brussel naar Curaçao kunnen ook op de Nederlandse website geboekt worden en via Nederlandse reisagenten. Het vertrek vanaf Brussel zal vanaf april boekbaar zijn.