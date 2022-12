TUI plaatst 55 laadpalen op Aruba, Bonaire en Curaçao

Deel dit artikel

TUI introduceerde in 2021 Fair Travel reizen in Nederland en in België. Een pakketreis waarmee de reiziger samen met TUI bijdraagt aan een eerlijke vakantie met positieve impact. “Met een Fair Travel reis steunen we de lokale bevolking en economie, verblijft de reiziger in een hotel met een eco-label en dragen we bij aan de verduurzaming van mobiliteit”, aldus TUI.

In de afgelopen winter en zomer boekten 595.043 reizigers een Fair Travel vakantie. In elke reissom van een Fair Travel vakantie zit een bijdrage van €2,- per persoon ingecalculeerd en TUI verdubbelt die bijdrage. Dit levert een bedrag op van €2.380.172,-. Een fors bedrag waarvan de helft naar TUI Care Foundation gaat, naar projecten die de lokale gemeenschap, economie en het dierenwelzijn op vakantiebestemmingen steunen. Een grote cheque werd afgelopen week aangeboden namens TUI.

Mobiliteit

De andere helft van het bedrag wordt geïnvesteerd in verduurzaming van mobiliteit, bij voorkeur in hele concrete projecten, die ten goede komen aan bestemmingen en schonere manieren van vervoer. Vakantievervoer gaat niet alleen over vliegtuigen, maar ook over elektrische transferbussen ter plaatse, treinreizen, autovakanties met een elektrische auto en ook autoverhuur in die categorie.

Duurzaam

Een substantieel deel van het bedrag gaat geïnvesteerd worden in het duurzamer maken van het autovervoer op de ABC-eilanden. Curaçao, Aruba en Bonaire zijn belangrijke bestemmingen voor TUI, de reisorganisatie brengt er vele reizigers. TUI wil dat het toerisme van toegevoegde waarde blijft voor de eilanden en de lokale bevolking. Niet alleen in economisch opzicht voor lokale ondernemers en als sector die zorgt voor werkgelegenheid, maar ook door het in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Daarom is het duurzamer maken van reizen belangrijk. In Nederland een dagelijks onderwerp van gesprek, ook in het Caraïbische deel van het Koninkrijk inmiddels een veel besproken onderwerp. Nu investeren in verduurzaming is noodzaak. Elektrische auto’s dragen bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot. Op dit moment zijn er nog nauwelijks elektrische auto’s op de ABC-eilanden, wat grotendeels veroorzaakt wordt door het feit dat er nauwelijks oplaadpunten zijn.

55 laadpalen

Daarom investeren TUI Nederland en TUI België in laadpalen op deze mooie bestemmingen. In samenwerking met het lokale bedrijf Dynaf, zullen vanaf komend voorjaar 55 laadpalen geplaatst worden, 30 op Curaçao, vijftien op Aruba en tien op Bonaire. Ze komen te staan op diverse plaatsen, zowel bij hotels als bij ‘logische’ locaties als een supermarkt en de populaire toeristische hotspots. Ook worden er enkele oplaadpalen met een zogenaamde ‘solar carport’ geplaatst op plaatsen waar de elektriciteit niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij verder weg gelegen stranden. Gisteren werd de eerste TUI-laadpaal symbolisch in gebruik genomen op Curaçao door General Manager TUI Nederland Arjan Kers, in het bijzijn van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper en de Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje.

Author Dylan Cinjee