TUI vanaf eind april per nachttrein naar Dresden en Praag

Vanaf 26 april biedt TUI stedentrips per nachttrein aan naar Dresden en Praag. “TUI investeert in treinreizen daar waar dit een gelijkwaardig alternatief is voor een vliegreis. De afgelopen winter reed de TUI Ski Express wekelijks rechtstreeks naar Oostenrijk en vanaf eind april rijdt de nachttrein naar Dresden en Praag. Hiermee hebben reizigers een keuze uit diverse vervoersvormen en deze directe treinverbinding is een zeer welkome toevoeging”, laat de reisorganisatie weten.

TUI: “De vraag naar een bredere keuze in vervoersmiddelen groeit, de trein is een welkome aanvulling en veel duurzamer bovendien. Daarom hebben we het partnership met GreenCityTrip verlengd, nadat afgelopen zomer en winter ook al gezamenlijk treinreizen naar diverse bestemmingen werden aangeboden. TUI wil niet dromen over treinreizen, maar daadwerkelijk een concreet aanbod bieden aan de reizigers. Dresden en Praag zijn interessante stedentrip bestemmingen en kunnen rekenen op groeiende belangstelling.”

Alternatief

Martijn van der Ploeg (Head of Markets Overland & City TUI Nederland) “Ik geloof in het aanbieden van alternatieve, duurzamere vervoersvormen waar mogelijk. Uitgangspunt blijft dat het aangenaam en interessant moet zijn voor de reiziger. De bekendheid van deze rechtstreekse reizen per nachttrein verdient een stimulans. We zullen ons oprechte enthousiasme dan ook van de daken blijven schreeuwen. Uitbreiding van ons aanbod treinreizen, met zowel dag- als nachttreinen, blijft onze onze aandacht houden.”

Citytrip

Vertrek- en aankomsttijden zijn afgestemd op een citytrip; het vertrek is op donderdagavond, de aankomst is op vrijdagochtend. Op zondagavond vertrek je weer vanuit de stad en maandagochtend ben je thuis. Op een aantal data van bijzondere vakantieweekenden, vertrekt de trein op woensdag en komt op zondag weer aan in Nederland. (26 april, 3 en 17 mei, 18 en 25 oktober). Een citytrip omvat vier nachten, waarvan je heen en terugreis doorbrengt in de trein. Je hebt drie volle dagen om de stad te verkennen.

Auteur Dylan Cinjee