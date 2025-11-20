Gisteravond won TUI’s AI Explorer Lena maar liefst twee gouden awards en een medal tijdens het Influencer & Content Awards gala in Haarlem. TUI en contentbureau Trojan Monkeys introduceerden Lena afgelopen januari op de social media van TUI in Nederland en België.

De introductie van AI Explorer Lena deed flink wat stof opwaaien in januari van dit jaar. Er waren lovers en haters, maar iedereen was het erover eens dat het een innovatief concept is. Lena ‘werkt’ nu bijna een jaar, bij het marketing team van TUI, heeft zich nog verder ontwikkeld en is volledig omarmd als belangrijke aanvulling op het team van influencers en content creators dat TUI inzet.

Unieke mogelijkheden

Suzanne Goossen, Director Marketing en Sales TUI Nederland en België: “Lena is een mooie aanvulling voor ons team content creators. Het past in onze AI strategie, waarin we AI zien als belangrijke en waardevolle toevoeging en niet als vervanging”. Ana Henriques, Head of Brand Marketing TUI Nederland en België vult aan “Lena’s vermogen om snel ter plaatse te zijn in combinatie met het gebruik van échte locatiebeelden geven unieke mogelijkheden om actueel in te spelen op trends. Zij brengt extra kwaliteiten en mogelijkheden”.Lena is tot leven gewekt door contentbureau Trojan Monkeys dat verantwoordelijk is voor zowel ontwikkeling als productie van deze AI Explorer.

Goud

Lena won goud in de categorieën Vernieuwing met AI en AI Influencer Campagne.