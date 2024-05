Morgen (1 juni 2024) is het groot feest bij Sunair Vakanties, want dan is het precies twintig jaar geleden dat de touroperator op eigen benen ging staan en Jan Bert Wissink en Marc van Amsterdam de eigenaren werden. En dat wordt natuurlijk gevierd.



Na twintig jaar zijn we nog steeds een trotse en onafhankelijke touroperator die staat voor haar reisagenten, en we zijn nog lang niet klaar”, laten de heren weten.



Feestbarbecue

Het jubileum wordt met reisagenten gevierd door te starten met de succesvolle BBQ-actie, waar alle pakketreizen voor de steden, New York en de Kanaaleilanden meetellen. Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2024, aanmelden en voorwaarden via SJORS (zie ook afbeeldingen onderaan dit bericht).



Traktatiepakket

Dat is niet alles, de jarige touroperator heeft ook een mooi prijzenpakket samengesteld, en die bestaat uit:

– Hoofdprijs: Twee keer (een keer voor de bestboekende ZRA en een keer voor het bestverkopende reisbureau) een studiereisplek naar Wenen (november 2024)

– Eerste prijs: Twintig keer een prijzenpakket bestaande uit een lekkere taart, bioscoopbonnen en wijn (tien keer voor ZRA en tien keer voor het reisbureau)

– Tweede prijs: Twintig keer een bioscoopbonnenpakket (tien keer voor ZRA en tien keer voor het reisbureau)

– Derde prijs: Twintig keer jubileumgebak (tien keer voor ZRA en tien keer voor het reisbureau)



Hieronder vind je de BBQ-actie voor reisbureaus:

En hieronder vind je de BBQ-actie voor ZRA’s: