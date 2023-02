Uitnodiging Sarawak Product Update Seminar & B2B Workshop

Deel dit artikel

Op vrijdag 10 maart 2023 organiseert Tourism Malaysia The Hague in samenwerking met Sarawak Tourism Board een “ Product Update Seminar & B2B Workshop” in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Tijdens het seminar worden de laatste updates gedeeld door Tourism Malaysia en Sarawak Tourism Board. Aansluitend vindt de B2B-workshop plaats waar u de gelegenheid krijgt om tien partners uit Sarawak te ontmoeten.

Het programma en meer informatie vindt u hier: https://forms.gle/mmjqDKLcvubjg8MY6

Bij interesse kunt u zich via bovenstaande link aanmelden.

Let op: Vanwege beperkt aantal beschikbare plaatsen, zal de inschrijving worden gesloten wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

Auteur Redactie Travelpro