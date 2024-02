Zomerkriebels naderen en daarom nodigt Bentour Reisen jou graag uit voor een onvergetelijk avontuur in Turkije tijdens haar jaarlijkse Funtrip! Dit jaar heeft de touroperator alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat het een spectaculaire ervaring wordt.



Tijdens de 4-daagse Funtrip verken je diverse hotels aan de betoverende Turkse Rivièra, maak je een fascinerende boottocht in Manavgat en/of neem je deel aan een avontuurlijke jeepsafari. De overnachtingen zijn in Crystal Centro Resort en Crystal Palace Luxury Resort & Spa.



Wanneer

Vertrekdatum: 18 april 2024 – 22 april 2024

De prijs bedraagt 199 euro per persoon inclusief alle overnachtingen, VP, alle excursies met vertrek vanaf Düsseldorf Airport.



Aanmelden

Wacht niet langer en meld je snel aan via info@bentour.nl

Vermeld bij je aanmelding:

• Naam volgens paspoort

• Emailadres/Telefoonnummer

• Agentschapnummer/ANVR nummer