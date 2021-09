Unigarant haalt coronabeperkingen uit reisverzekering

Deel dit artikel











Unigarant Verzekeringen heft alle coronagerelateerde beperkingen voor haar reisverzekeringen op. “Met het versoepelen van de voorwaarden breekt Unigarant met de algemene lijn in reisverzekeringsland. De meeste reisverzekeraars bieden geen of beperkte dekking in landen met een oranje of rood reisadvies. Unigarant komt hiermee tegemoet aan de wens van de reisbranche en klanten”, zo laat de maatschappij weten.

Reizigers die afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies zijn vanaf vandaag verzekerd voor onvoorziene kosten als zij tijdens de reis corona krijgen of in quarantaine moeten. De versoepeling geldt alleen voor de reisverzekering. De beperkingen blijven voorlopig wel van kracht op de annuleringsverzekering. Dat betekent dat een corona-uitbraak op de plaats van bestemming geen geldige annuleringsreden is.

Ivonne van den Heuvel, commercieel directeur bij Unigarant: “De wereld gaat langzaam weer open en onze klanten hebben zin om weer op pad te gaan. Met het opheffen van de beperkingen op onze reisverzekering geven we onze klanten de mogelijkheid om goed verzekerd op reis te gaan, waar dan ook.”

Author Sharon Evers

Deel dit artikel