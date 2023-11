Tot 2021 deelde Untamed Travelling een pand aan de Beethovenstraat in Amsterdam. Per 1 januari 2024 betrekt Untamed Travelling een prachtige monumentale villa van Creative Grounds, een co-working space van boutique private offices, aan de Jacob Obrechtstraat 56. Het pand ligt middenin het charmante Oud-Zuid, om de hoek bij het Concertgebouw en het Museumplein.



Het past helemaal bij de uitstraling van de maatwerkspecialist: allure, historische elementen en eigentijds design. Naast enkele werkplekken zal Untamed Travelling de beschikking hebben over twee vergaderzalen, waar zij zowel klanten als partners uit de branche (op afspraak) kan ontvangen.