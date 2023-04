VakantieDiscounter: run op last minutes naar Turkije

Deel dit artikel

Volgens dé VakantieDiscounter profiteert Turkije als meivakantiebestemming van het regenachtige weer in Nederland. De OTA spreekt van een run op last minutes naar het land. In een week tijd is er een stijging van 25% naar het populaire vakantieland, laat het weten.

“Traditioneel zien we in de aanloop naar de meivakantie het percentage last minute boekingen toenemen. Slecht weer heeft altijd direct impact op de boekingen zeker als dit een schoolvakantie periode betreft. Afgelopen week zagen we daardoor een grote toename het aantal last minute boekingen ten opzichte van de week ervoor. Het weekend was er een nog verdere toename door de tegenvallende weersvoorspellingen voor deze week”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter.

Comeback Turkije

Turkije had het de afgelopen maanden moeilijk; na de aardbevingen begin februari nam de vraag naar vakanties in het land af. “We zien dit vaker na dergelijke gebeurtenissen. Vaak merk je dan na een paar weken weer stijgingen, zo ook nu. Turkije was echter nog niet op het oude niveau”, aldus Vlaanderen. Het slechte voorjaarsweer heeft er uiteindelijk wél voor gezorgd dat het aantal boekingen naar Turkije verder stijgt; dé VakantieDiscounter signaleerde afgelopen week een stijging van 25% van het aantal boekingen naar het land.

De prijs is bij veel vakantiegangers een grote drijfveer om te kiezen voor een last minute meivakantie in Turkije. Je profiteert hier van lagere prijzen ten opzichte van andere populaire landen. Turkije is – als je kijkt naar boekingen o.b.v. all inclusive – 33% goedkoper dan Spanje en 32% goedkoper dan Griekenland. Dit draagt bij aan een stijging van 25% van het aantal boekingen naar Turkije, die dé VakantieDiscounter afgelopen week signaleerde.

8 dagen o.b.v. all inclusive

Turkije € 402,-

Spanje € 594,-

Griekenland € 583,-

* Last minute meivakantie, week 17 of 18, peildatum 24-04. Gebaseerd op 8-daagse vliegreis voor twee personen, prijs p.p.

Auteur Sharon Evers