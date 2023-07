Prijsvrij Vakanties en Corendon hebben afgelopen weekend de handen ineengeslagen om gezamenlijk vakantiegangers uit Griekenland veilig terug naar huis te brengen.

Een team van Prijsvrij Vakanties vloog zaterdagnacht naar Rhodos om de evacuatie in goede banen te leiden en dankzij beschikbaar gestelde vliegtuigen van Corendon is het gelukt om alle getroffenen die wilden vertrekken te evacueren. “Prijsvrij Vakanties waardeert de collegialiteit en de mogelijkheid tot snelle samenwerking enorm en bedankt Corendon”, laat de reisorganisatie weten.

Steun

Vanaf zaterdag heeft Prijsvrij Vakanties met een team van 50 mensen fulltime klaargestaan om getroffenen te assisteren en te begeleiden bij vragen of een mogelijke vertrekwens. Een deel van dit team vloog zelf naar Rhodos om op locatie hulp te bieden, terwijl er ook in Nederland medewerkers dag en nacht klaarstonden om vluchten en vervoer te regelen. De actie was echter niet mogelijk geweest zonder de steun van branchegenoot Corendon. Door het beschikbaar stellen van stoelen in het speciaal voor de evacuatie ingezette vliegtuig, ook voor reizigers van Prijsvrij, is het gelukt om iedereen met een vertrekwens op maandag veilig te evacueren en naar huis te brengen.

Calamiteiten

Prijsvrij is Corendon hier zeer dankbaar voor en looft de instelling, collegialiteit en samenwerking van alle medewerkers en betrokkenen van Corendon. “Calamiteiten los je samen op,” waren de woorden van Steven van der Heijden (CEO van Corendon) aan Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties en D-Reizen).