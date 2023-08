Reisorganisatie Corendon is de officiële partner van de nieuwe Sinterklaasfilm ‘Sint Ahoy!’. “Wij zijn bijzonder vereert dat Sinterklaas en zijn filmcrew ons prachtige hotel Corendon Mangrove Beach een bezoekje bracht. Vooral de Pieten genoten van ons aquapark en het heerlijke All Inclusive concept”, aldus Dick Gussen (Director of Brand, Media & Partnerships van Corendon).

Sinterklaas komt in de film ‘Sint Ahoy!’ per ongeluk terecht op Curaçao, waar Cor en Don

geen moment twijfelen om hem terzijde te staan. Ze helpen hem in zijn magische avontuur

en zorgen dat de Sint en zijn vrienden de vakantie van hun leven hebben. “We werken met heel veel plezier samen met Corendon om het magische Curaçao in beeld te brengen”, zeggen regisseurs Andy Van Veen en Rik Sinkeldam.

Sinterklaas en piraten

In de film wijkt Sinterklaas onverwachts van zijn gebruikelijke koers richting Nederland en België af. De reis voert hem naar Curaçao, waar hij een onvergetelijke ontmoeting heeft met een bende piraten die op zoek zijn naar een schat. Sinterklaas belandt midden in hun avonturen, wat resulteert in een spannend en hartverwarmend verhaal voor het hele gezin.

Vliegtuigen van Corendon

De film zal niet alleen in de bioscoop te zien zijn maar ook in de vliegtuigen van Corendon. Sint Ahoy! is vanaf 4 oktober te zien in de Nederlandse, Belgische en Antilliaanse bioscopen.

Foto: Sinterklaas, de Pieten, Cor en Don bij het Corendon Mangrove Beach. Copyright: MovieCompany.