Voor wie altijd al wilde weten hoe de reis van je koffer eruitziet zodra je hem incheckt, is dit een leuke tip. Een wereld die reizigers zelden te zien krijgen.

In deze video krijg je namelijk een exclusief kijkje achter de schermen, in de enorme bagagehallen van Schiphol. Hier komt alle bagage samen, zowel van vertrekkende als aankomende vluchten. Dankzij een ingenieus systeem van transportbanden en geavanceerde techniek belandt iedere koffer uiteindelijk op de juiste plek.

Bekijk hier de video.