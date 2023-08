Iberostar Hotels & Resorts en Winnow vieren een succesvolle samenwerking in de eerste helft van 2023 door voedselverspilling te verminderen met 28%.

Iberostar werkt eraan om in 2025 afvalvrij te zijn en in 2030 koolstofneutraal. De Winnow AI-technologie is nu geïnstalleerd in 48 van de meer dan 100 Iberostar hotels wereldwijd. Wereldwijd besparen de hotels met AI-technologie 1,5 miljoen maaltijden per jaar. Het doel is om 5,3 miljoen maaltijden per jaar te besparen.

Wave of Change

Als onderdeel van de duurzaamheidsbeweging Wave of Change, ging Iberostar in september 2022 een samenwerking aan met Winnow, met als doel om 1.600 ton voedselafval per jaar te besparen.

Toekomst

“Onze samenwerking met Winnow is een bewijs van onze toewijding aan een afvalvrije toekomst. Het is echt inspirerend om te zien hoe onze chef-koks het programma omarmen en tastbare verandering creëren”, aldus Megan Morikawa (Iberostar’s Global Sustainability Director).

Foto: Iberostar Hotels & Resorts.