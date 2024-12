SGR heeft een social media campagne gelanceerd die de voordelen van het boeken bij een aangesloten reisonderneming extra benadrukt.



Op een eenvoudige en speelse manier legt het garantiefonds met vier korte video’s de nadruk op het vertrouwen en de zekerheid die SGR-deelnemers consumenten bieden bij het boeken van een reis. De campagne wordt verspreid via Facebook- en Instagram-ads tijdens piekmomenten in het boekingsjaar.



“De kernboodschap is simpel en krachtig: Garantie op je geboekte vakantie. Door te kiezen voor een reisonderneming die is aangesloten bij SGR, kunnen reizigers er zeker van zijn dat hun vakantie altijd doorgaat of dat hun vooruitbetaalde reisgeld veilig is”, aldus het garantiefonds.