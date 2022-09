Video – Succesvolle derde editie van TravDay

Deel dit artikel

Met ruim 500 aanwezige branchegenoten is de derde editie van TravDay (opnieuw) een doorslaand succes geworden. In hotel Gooiland in Hilversum was het maandag gezellig druk en heerste een goede en optimistische sfeer.

Na drie edities heeft TravDay zich ontwikkeld tot een gevestigd platform voor de reisbranche. Er was een goed gevulde beursvloer met exposanten uit alle windrichtingen van de reisbranche: touroperators, luchtvaartmaatschappijen, verkeersbureaus, pretparken, IT-leveranciers, aanbieders van autohuur, luchthavens en cruiserederijen. Bekijk hieronder de aftermovie van de derde editie van TravDay!

Author Dylan Cinjee