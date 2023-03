Virgin Atlantic toegetreden tot SkyTeam

Deel dit artikel

Virgin Atlantic is vandaag officieel toegetreden tot SkyTeam tijdens een ondertekeningsceremonie in Londen. Virgin Atlantic is daarmee de eerste en enige Britse luchtvaartmaatschappij die lid is van de luchtvaartalliantie.

De toetreding van Virgin Atlantic tot de alliantie bouwt voort op het succes van haar trans-Atlantische joint venture met Delta en Air France-KLM, die beide al lang lid zijn van SkyTeam. Virgin Atlantic is gevestigd in Terminal 3 van London Heathrow, naast Delta en de bestaande SkyTeam-leden Aeromexico en China Eastern, zodat klanten een soepele overstap aan de luchtzijde en de handigste verbindingstijden hebben.

Belangrijke markt

Shai Weiss (CEO van Virgin Atlantic): “SkyTeam deelt een ethos van klantgerichtheid, dat ons eigen ethos weerspiegelt en onze toetreding tot de alliantie is een belangrijke mijlpaal in onze visie om de meest geliefde reisorganisatie te worden. Wij willen reizigers die ervoor kiezen om met Virgin Atlantic te vliegen belonen en onze Flying Club-leden verdienen het allerbeste loyaliteitsaanbod. Ons SkyTeam-lidmaatschap biedt dit via een wereldwijd netwerk van maximale beloningsmogelijkheden, naast verbeterde diensten op de grond en in de lucht.” Patrick Roux (CEO en Managing Director van SkyTeam) vult aan: “We zijn verheugd Virgin Atlantic in SkyTeam te verwelkomen. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor SkyTeam en met Virgin Atlantic aan boord krijgen klanten nog meer mogelijkheden.”

Bestemmingen

Virgin Atlantic vliegt in samenwerking met Delta en Air France-KLM naar twaalf bestemmingen in de Verenigde Staten, waaronder New York, Los Angeles, Miami en San Francisco. Vorig jaar lanceerde de maatschappij vluchten naar twee nieuwe bestemmingen in de VS, Austin en Tampa. Virgin Atlantic heeft ook een uitgebreid Caribisch aanbod, waaronder Antigua, Barbados, Jamaica, de Bahama’s en vanaf november Turks- en Caicos. Virgin Atlantic vliegt ook naar China, India, Israël, Nigeria en Zuid-Afrika. Een nieuwe dienst naar de Malediven begint in oktober.

Auteur Dylan Cinjee