Ze noemen zichzelf Jut en Jul. Het zijn veel en graag geziene gasten op evenementen. Waar zij is, is hij en andersom. Althans vaak, want ze runnen allebei hun eigen bedrijf in een sector die altijd aan ze trok of is blijven trekken. Reizen zit in hun bloed, net als het boeken van de mooiste reizen voor hun klanten. Want naast Jut en Jul, noemen ze zichzelf ook vakidioten.

In de derde aflevering van de vernieuwde Travelpro’s Podcast nemen Sandra Hijgemann en Marco Beentjes (beiden ZRA bij The Travel Club) plaats aan de podcast-tafel met Dylan Cinjee en Sharon Evers.

In de podcast reageren ze ook op de stelling:

Tijdens het boeken van een reis houd ik rekening met duurzaamheid.

Wil je ook reageren op de stelling of heb je tips, suggesties of vragen over de podcast. Mail dan naar: podcast@travelpro.nl.

Foto: Marco Beentjes, Sharon Evers, Dylan Cinjee en Sandra Hijgemann