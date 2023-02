VvKR start samenwerking met Brussels Airport

Deel dit artikel

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) gaat met ingang van dit nieuwe jaar samenwerken met Brussels Airport, die 200 bestemmingen aanbiedt en daarmee terug is op het niveau van voor de Covid-pandemie.



“Brussels Airport is vanuit Nederland heel goed te bereiken als vertrekluchthaven. De bereikbaarheid geldt niet alleen voor de auto, met ruime parkeergelegenheid in de buurt van de terminals. Want bovenal is Brussels Airport heel goed bereikbaar met de trein vanuit Nederland. Dagelijks vertrekken 16 directe intercity treinen vanuit Den Haag, Rotterdam en Breda. Dus een snelle treinverbinding zonder te hoeven overstappen. En met de auto is het ongeveer 2 uur rijden vanaf Utrecht. Met de trein of auto naar deze luchthaven is daarom veel beter dan vier uur in een rij te moeten wachten. Natuurlijk hopen wij met deze samenwerking ook de Belgische klanten van onze leden beter van dienst te kunnen zijn”, aldus Ton Brinkman Voorzitter van VvKR.

Brussels Airport verheugt zich op samenwerking

“Brussels Airport verheugt zich op de promotionele samenwerking met VvKR”, voegt Pim ten Voorde, vertegenwoordiger van Brussels Airport in Nederland toe. “We hopen dat ook de klanten van de leden gebruik gaan maken van alle voordelen die BRU kan bieden op de Nederlandse markt.”

Serieuze optie als luchthaven

Het nieuwe partnership is vooral gericht op het ontwikkelen van bewustwording bij VvKR-leden en hun klanten, om Brussels Airport als serieuze luchthaven te zien naast de gebruikelijke Nederlandse vliegvelden. Want daar kan het tijdens de vakantieperiodes enorm druk zijn zoals we gemerkt hebben tijdens het voorjaar en zomer 2022. Dit heeft gezorgd voor veel onrust bij reisorganisaties en reizigers.

Om de samenwerking te versterken organiseert Brussels Airport speciaal voor leden van VvKR een aantal introductiedagen op locatie, zodat zij hun klanten nog beter kunnen informeren.

Auteur Sharon Evers