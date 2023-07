Inmiddels al terug van vakantie en nog lekker aan het nagenieten, óf juist de koffers aan het pakken voor een mooie reis? Vergeet dan niet de nieuwste TravJobs mee te pakken en eens rustig door te bladeren. Hierin vind je de leukste werkgevers, actuele vacatures én lees je wat er speelt op de werkvloer van nu. Of, lees hem hieronder gewoon online!

De grootste vakbladen in onze branche, TravMagazine en Travelpro, presenteren gezamenlijk deze speciale uitgave over werken in de reisbranche, waarin verschillende reisorganisaties zich persoonlijk voorstellen. Wat hebben zij (toekomstige) werknemers te bieden? Er wordt ingegaan op de organisatie, visie & doelen, kernwaarden, collega’s, carrièremogelijkheden, usp’s, et cetera. Met een QR-code heeft u als lezer vervolgens een makkelijke toegang tot de actuele vacatures.

Wij wensen u veel leesplezier, inspiratie en een succesvolle carrière in de reisbranche toe.

