Welcome to Antarctica everyone!

Superlatieven. Alleen op die manier is het zevende continent, Antarctica, te beschrijven. Een witte wereld waar de natuur heerst, anderhalf keer zo groot als Europa. Ralph van den Houten (Avila Reizen) neemt je mee naar Antarctica.

De afgelopen jaren is de populariteit van expeditiecruises naar de poolstreken flink toegenomen met elk jaar nieuwe purpose built expeditieschepen die te water worden gelaten. Een van de in het oog springende toevoegingen aan de vloot is de Silversea Endeavour, die 19 november in Antarctica is gedoopt. Maar laten we voordat we aan boord stappen even uitzoomen.

Antarctica, de zuidpool, is een landmassa omringd door ijs (de noordpool is een ijsmassa omringt door land). De pinguïn is de bekendste bewoner met zeven verschillende soorten, waarvan de Keizerspinguïn de meest befaamde is. Antarctica is niet permanent bewoond en in het verleden ook nooit bewoond geweest. Er zijn wel tientallen onderzoeksstations, bemand door ongeveer 4.000 mensen in de zomermaanden en 1.000 gedurende de lange en koude Antarctische winter.

Author Sharon Evers