Wil jij mee op studiereis naar Ras Al Khaimah? Volg de gratis Online Travel Training! In deze training ontdek je hoe veelzijdig het natuur-emiraat is. Je ontdekt de hoogste bergen van de Verenigde Arabische Emiraten, de terracotta kleurige woestijn, 64 kilometer betoverende witte zandstranden, de eeuwenoude geschiedenis, prachtige resorts en al het andere dat Ras Al Khaimah te bieden heeft.

Klik hier om de training te starten.

De training bestaat uit 6 lessen met waardevolle informatie, video’s over de bestemming én handige tips die je later kunt gebruiken bij het verkopen van reizen naar Ras Al Khaimah. Na elke les volgt een multiple-choice vraag. Heb jij alle lessen gevolgd en de vragen correct beantwoord, dan ontvang je een certificaat per e-mail.

Studiereis

Wil jij persoonlijk kennismaken met Ras Al Khaimah? Voltooi dan de Online Travel Training vóór 21 oktober om je te kwalificeren voor de exclusieve studiereis die zal plaatsvinden van 21 t/m 25 november 2024. Je dingt automatisch mee naar een plek op de studiereis als je de training hebt voltooid! Tien reisagenten zullen alle facetten van Ras Al Khaimah gaan beleven. Denk aan de langste zipline ter wereld, een onvergetelijke ‘desert-experience’, de prachtige kustlijn en natuurlijk bezoek je diverse resorts van wereldklasse zodat je na deze reis jouw klanten optimaal kunt adviseren.

Voor deze reis geldt een eigen bijdrage van €350 per persoon. Word jij ingeloot voor deze studiereis dan ontvang je automatisch bericht in de week van 21 oktober.

Ras Al Khaimah

Met meer dan 7.000 jaar fascinerende geschiedenis, tradities en cultuur belooft Ras Al Khaimah een authentieke en gemakkelijk toegankelijke Arabische ervaring. Het emiraat heeft het hele jaar door zon en biedt ongerepte stranden, mangrovebomen en terracotta duinen, maar ook groene oases en de indrukwekkende vergezichten van het Hajar-gebergte, waaronder de hoogste bergtop van de VAE – Jebel Jais.

Ras Al Khaimah is uitstekend bereikbaar! Met Emirates vlieg je meerdere keren per dag naar Dubai International Airport, wat op maar 45 minuten rijden ligt van het natuur-emiraat.

Voor meer informatie neem je contact op met Danielle Goedkoop via danielle@raktda.com of ga naar www.visitrasalkhaimah.com