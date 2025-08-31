Tijdens Destination D23, de officiële Disney Fan Club-bijeenkomst die momenteel plaatsvindt in Florida, heeft Disneyland Paris meer informatie gedeeld over World of Frozen.

Het nieuwe themagebied opent in de lente van 2026 in Disney Adventure World. Deze opening markeert ook de officiële transformatie van Walt Disney Studios Park naar Disney Adventure World, waar meeslepende werelden geïnspireerd op de populairste Disney-verhalen tot leven worden gebracht.

Kom meer te weten over Arendelle Castle en Elsa’s Ice Palace met Michel den Dulk (vicepresident en Portfolio Executive Creative Director bij Walt Disney Imagineering Paris):

Foto: Disneyland Paris