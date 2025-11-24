Op 29 maart 2026 transformeert het Walt Disney Studios Park naar Disney Adventure World, met als hoogtepunt de opening van World of Frozen. Travelpro was bij de bekendmaking aanwezig en kreeg een exclusieve rondleiding over het bouwterrein.

Het nieuwe gebied start met Adventure Way een nieuwe promenade met entertainment, een gloednieuwe attractie geïnspireerd op de Walt Disney Animation Studios film Rapunzel, veertien nieuwe eetgelegenheden en Adventure Bay, een groot centraal meer waar ook een een adembenemend avondshow te zien is.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van deze uitbreiding, het indrukwekkende nieuwe World of Frozen, neemt gasten mee naar het hart van de iconische films. In het Koninkrijk Arendelle dat op ware grootte is nagebouwd, komt een nieuwe familieattractie, een dagshow, een koninklijke ontmoeting met koninginnen Anna en Elsa, interacties met geliefde Disney Figuren, waaronder een levensechte Olaf, een ultramoderne robotfiguur die is gemaakt door het Walt Disney Imagineering team, een herberg en winkels. Later komt er nog een vierde themawereld geïnspireerd op de klassieke Disney Animation film The Lion King.

Creatieve visie

De transformatie van meer dan 90% van het aanbod van het tweede Park sinds 2002 illustreert de voortdurende ambitie van Disneyland Paris om zichzelf opnieuw uit te vinden en de gastervaring te verbeteren. Zoals Natacha Rafalski, President van Disneyland Paris, uitlegt: “29 maart 2026 betekent een historisch keerpunt voor Disneyland Paris met de transformatie van ons tweede Park tot Disney Adventure World en de opening van de spectaculaire nieuwe uitbreiding met World of Frozen. Met deze stap zetten we de meest ambitieuze transformatie in de geschiedenis van ons resort voort, waarbij we de grenzen van storytelling verleggen en gasten uitnodigen om hun eigen avonturen te beleven in de buitengewone werelden van Disney Animation, Pixar en Marvel. Dit markeert een nieuw tijdperk voor de nummer één toeristische bestemming van Europa, gevuld met diepere verhalen, sterkere emoties en onvergetelijke momenten. Ondersteund door ons investeringsplan van €2 miljard weerspiegelt deze uitbreiding een gedurfde creatieve visie, mogelijk gemaakt dankzij het talent van Walt Disney Imagineering en de passie van onze Cast Members, die onze verhalen tot leven brengen door hun toewijding en creativiteit. Samen geven we een nieuwe invulling aan de manier waarop onze gasten de werelden van Disney Animation, Pixar en Marvel ervaren en brengen we emoties tot leven die alleen Disney kan oproepen.”

World of Frozen

World of Frozen verlegt de grenzen van storytelling. Elk detail is ontworpen om de iconische scènes en locaties uit de Frozen films opnieuw tot leven te brengen – een van de meest geliefde verhalen ooit geproduceerd door Walt Disney Animation Studios. Tijdens hun bezoek nemen gasten deel aan een unieke viering, het Snowflower Festival, dat het hele dorp Arendelle tot leven brengt. Het dorp is speciaal versierd voor deze gelegenheid. In het hart van het dorp, onder de Klokkentoren, neemt de attractie Frozen Ever After gasten van alle leeftijden mee op een boottocht vol avonturen samen met Anna, Elsa en hun vrienden. Deze reis vol met geliefde liedjes zoals ‘Do You Want to Build a Snowman?’ en ‘Let It Go’, brengt gasten opnieuw in contact met enkele van de meest geliefde Figuren van het koninkrijk: Olaf, Sven en Kristoff. De tocht gaat van het besneeuwde bos naar de Vallei van de Trollen, door Elsa’s schitterende IJspaleis en eindigt met een spectaculaire finale in Arendelle Bay, verlicht door vuurwerk in de vorm van sneeuwvlokken. Frozen Ever After beschikt over geavanceerde technologie, waaronder ultramoderne Audio Animatronics figuren die adembenemende levensechte bewegingen maken. Talrijke licht- en geluidseffecten, samen met nieuwe projectietechnologieën die momenteel worden geprogrammeerd door Walt Disney Imagineering, zorgen voor een visueel en emotioneel verbluffende ervaring voor iedereen.