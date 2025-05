World Premiere, het entreegebouw voorheen bekend als Studio 1, is geopend voor gasten en vormt daarmee een nieuwe mijlpaal in de transformatie van het Walt Disney Studios Park, dat na de opening van de uitbreiding in 2026 Disney Adventure World wordt.

De entree heeft een metamorfose ondergaan en is veranderd van een plek die vroeger een kijkje achter de schermen gaf in de magie van het maken van films naar een unieke plek die gasten meeneemt naar het hart van een Hollywood filmpremière.

The Hollywood Gardens Restaurant

In World Premiere kunnen gasten eten in The Hollywood Gardens Restaurant, slenteren door de elegante Mickey’s of Hollywood Boutique of de Disney- en Los Angeles-referenties bewonderen die overal te vinden zijn. Eenmaal buiten het entreegebouw komen gasten aan in het hart van World Premiere Plaza, een bruisend plein met verschillende theaters, waaronder Studio Theater, Studio D en Animagique Theater, waar dagelijks vele shows worden opgevoerd die Disney Animation en Pixar verhalen vertellen. Ook dient het als toegangspoort tot diverse immersieve werelden zoals Marvels Avengers Campus of World of Frozen – de laatste opent in 2026.

Disney Adventure World

De transformatie van World Premiere Plaza wordt de komende maanden voortgezet om ervoor te zorgen dat het volledig klaar is wanneer Disney Adventure World in 2026 opent.

